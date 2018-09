сегодня



Новое видео HARDCORE SUPERSTAR "You Can't Kill My Rock 'N Roll", новое видео группы HARDCORE SUPERSTAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "You Can't Kill My Rock 'N' Roll", выход которого состоялся 21 сентября на Gain Music Entertainment:



01. AD/HD



02. Electric Rider



03. My Sanctuary



04. Hit Me Where It Hurts



05. You Can't Kill My Rock 'N Roll



06. The Others



07. Have Mercy On Me



08. Never Cared For Snobbery



09. Baboon



10. Bring The House Down



11. Medicine Man



12. Goodbye



















