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*Flat Earth*



23 сен 2018 : 		 Новая песня FLAT EARTH

14 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FLAT EARTH

11 сен 2018 : 		 Дебютный альбом FLAT EARTH выйдет в этом году

19 май 2018 : 		 Новое видео FLAT EARTH

13 фев 2018 : 		 Бывшие участники HIM и AMORPHIS в FLAT EARTH

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Новая песня FLAT EARTH

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Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустят дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.

За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Subhuman

02. Blame

03. Given Time

04. Cyanide

05. None For One

06. The Glow

07. Noble Swine

08. Limelight

09. Freedoom

10. Blunt

11. Kill My God

Официальное видео с текстом на "Cyanide" доступно ниже.



FLAT EARTH Feat. Former HIM And AMORPHIS Members:








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