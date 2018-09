сегодня



Новая песня FLAT EARTH Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустят дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.



За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Subhuman



02. Blame



03. Given Time



04. Cyanide



05. None For One



06. The Glow



07. Noble Swine



08. Limelight



09. Freedoom



10. Blunt



11. Kill My God



Официальное видео с текстом на "Cyanide" доступно ниже.























