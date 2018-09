сегодня



Видео с текстом от SIRENIA Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом на песню SIRENIA "Love Like Cyanide", в записи которой принимал участие Yannis Papadopoulos из BEAST IN BLACK. Этот трек будет включен в выходящий в конце октября альбом "Arcane Astral Aeons":



01. In Styx Embrace



02. Into THE Night



03. Love Like Cyanide



04. Desire



05. Asphyxia



06. Queen OF Lies



07. Nos Heures Sombres



08. The Voyage



09. Aerodyne



10. The Twilight Hour



11. Glowing Embers



12. Love Like Cyanide (edit; bonus track)





















+2 -0



( 1 )





просмотров: 122