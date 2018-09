сегодня



Бывший гитарист GHOST в MAGNA CARTA CARTEL "The Sun & The Rain", новое видео группы MAGNA CARTA CARTEL, в состав которой входит бывший гитарист GHOST Martin Persner, доступно для просмотра ниже. Трио объявило даты выступлений в поддержку этого сингла и недавно выпущенного ЕР "The Demon King":



Sep. 28 - Stockholm, Sweden @ Nalen Stora Salen



Sep. 29 - Gothenburg, Sweden @Sticky Fingers



Sep. 30 - Copenhagen, Denmark @ Pumpehuset



Oct. 02 - Hamburg, Germany @ Logo



Oct. 03 - Berlin, Germany @ BiNuu



Oct. 04 - Cologne, Germany @ Luxor



Oct. 05 - Paris, France @ Etoiles



Oct. 06 - Leiden, Netherlands @ Gebr De Nobel



Oct. 07 - Biebob, Belgium @ Vosselaar



















