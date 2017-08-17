Детали нового релиза AMON AMARTH

AMON AMARTH 16 ноября выпустят новый документальный фильм и сопровождающий его концертный диск, "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm", содержащей ретроспективный документальный фильм, включающий фрагменты выступлений и закулисные съемка, а также интервью с группой. Этот фильм рассказывает историю шведского квинтета как от лица самих музыкантов, так и от лица фанатов группы. Дополняет релиз запись концертного выступления на фестивале Summer Breeze 2017.
Выступая на немецком фестивале множество раз за последние годы и зная и любя ту атмосферу, которая всегда на нем присутствует, AMON AMARTH получили уникальную возможность выступить там дважды. Отыграв специальный сет из старого материала на небольшой площадке, а затем исполнив полноценный сет со всеми сопутствующими атрибутами, включая гигантскую водную змею и огромное количество огня, группа получила возможность продемонстрировать все свои сильные стороны, хотя и выбрать песни для сет-листов было не самой простой задачей.
«В первый вечер мы хотели подобрать такой сет, который подарил бы нашим поклонникам удовольствие от встречи со старыми вещами, но при этом был бы интересным. Но взяв оба этих шоу мы поняли, насколько много песен, из которых нужно выбирать!» — говорит Olavi Mikkonen.
Трейлер к данному релизу доступен ниже. Он будет доступен в следующих вариантах:
* CD/2DVD 8-Panel Digipak
* Blu-ray (includes audio digital download of Main Stage Show)
* special edition hardcover book with 6 discs (3DVD, 2CD, 1 Blu-ray) plus amulet and patch - (import - limited to 500 copies)
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