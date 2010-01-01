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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в недавнем интервью для Revolver рассказал о состоянии здоровья:



«К счастью, мне не пришлось делать операцию. Я просто долго отдыхал, пока не спала опухоль. Многие певцы в какой-то момент это понимают, так что не о чем беспокоиться. Мне уже разрешили начать напевать и делать лёгкие разминки».



Когда его спросили, что было самым сложным в том, чтобы молчать в течение последних двух месяцев, он ответил:



«Не говорить, когда ты находишься на публике, тяжело. Люди не понимают и думают, что ты просто какой-то засранец».



На вопрос, нужно ли ему принимать какие-то особые меры предосторожности или соблюдать определённую диету во время восстановления, Shadows ответил:



«Я всегда на определённой диете, плюс таблетки от кислотного рефлюкса и много воды. Я мог бы, вероятно, уже скоро начать петь, но я хочу восстанавливаться постепенно, чтобы убедиться, что всё пришло в норму. Я буду готов к записи следующего альбома».











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