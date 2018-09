сегодня



Новое видео CREYE "Different State Of Mind", новое видео шведской группы CREYE, доступно для просмотра. Этот трек взят из дебютного альбома "Creye", выход которого намечен на 12 октября на Frontiers Records:



1. Holding On

2. Nothing To Lose

3. Different State Of Mind

4. Never Too Late

5. All We Need Is Faith

6. Miracle

7. Christina

8. Straight To The Top

9. Love Will Never Die

10. Still Believe In You

11. City Lights

12. Desperately Lovin’

13. A Better Way http://www.creyesweden.com/







