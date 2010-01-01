сегодня



OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG По сообщению Billboard, Ozzy Osbourne отозвал иск к AEG после того, как компания официально отказалась от планов требования принуждать выступать артистов в Staples Centre, если они играют на О2 Arena в Лондоне. Адвокат музыканта 21 сентября заявил о соглашении между адвокатами сторон на прекращение иска, поданного в марте против AEG. Иск был отклонён без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию.



AEG выпустили собственное заявление на этот счёт:



«В пятницу Ozzy Osbourne отозвал коллективный иск, который он подал против AEG. Это отклонение без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию является победой AEG. Мы были полностью готовы довести дело до конца, чтобы подтвердить нашу политику, но теперь, когда Osbourne решил отступить без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию, дело окончено.



Наша политика была адекватным, законным и эффективным конкурентным ответом на тактику давления Ирвинга Азоффа, стремящегося заставить музыкантов выступить в Forum. Если эта тактика вновь всплывёт, мы оставляем право при необходимости пересмотреть нашу политику.



Иск Osbourne был спровоцирован Азоффом и оплачен MSG и Live Nation. Он был подан за спиной музыканта, который, как мы считаем, понятия не имел, что он откусывает. Иск был способом давления на общественное мнение, которое не смогло заставить AEG отступить от политики бронирования, которая является эффективной конкурентной реакцией на связь MSG-Forum.



Неудивительно, что после того, как AEG отказался отступить, Азофф, MSG и Live Nation решили отказаться от дела как можно быстрее. Они отклонили дело без сохранения права на повторный иск, поняв, что AEG будет агрессивно защищать свои права, всё обойдётся им в десятки миллионов долларов и создаст источник смятения, и как только их сомнительная тактика была разоблачена в ходе судебного разбирательства».



После предварительного согласия на выступление на лондонской арене О2 11 февраля в рамках "No More Tours 2" OZZY утверждал, что AEG принуждали его выступать в Staples Center.











+1 -0









просмотров: 696

