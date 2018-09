сегодня



Кавер-версия VAN HALEN от STONE SOUR Группа STONE SOUR опубликовала кавер-версию классической песни Van Halen "Unchained", которая вошла в делюксовое издание альбома "Hydrograd". Песню можно послушать ниже, а трек-лист альбома выглядит следующим образом:



Disc 1:



"YSIF"

"Taipei Person /Allah Tea"

"Knievel Has Landed"

"Hydrograd"

"Song #3"

"Fabuless"

"The Witness Trees"

"Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)"

"Thank God It’s Over"

"St. Marie"

"Mercy"

"Whiplash Pants"

"Friday Knights"

"Somebody Stole My Eyes"

"When The Fever Broke"



Disc 2:



"Burn One Turn One"

"Bootleg Ginger"

"Live Like You’re On Fire"

"Subversive"

"Unchained"

"Bombtrack"

"Outshined" (Live at Sphere)

"Song # 3" (Acoustic)

"Mercy" (Acoustic)

"Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)" (Acoustic)

"The Witness Trees" (Acoustic)

"Mercy" (Live at Sphere)

"Fabuless" (Live at Sphere)















