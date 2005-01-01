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*Byzantine*



24 сен 2018 : 		 Новое видео BYZANTINE

27 июл 2017 : 		 Новое видео BYZANTINE

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BYZANTINE

18 май 2017 : 		 Новое видео BYZANTINE

8 фев 2017 : 		 Новый альбом BYZANTINE выйдет летом

13 дек 2016 : 		 Название нового альбома BYZANTINE

24 июн 2016 : 		 Новое видео BYZANTINE

3 апр 2016 : 		 BYZANTINE на Metal Blade Records

18 апр 2015 : 		 Новое видео BYZANTINE

4 фев 2015 : 		 Новая песня BYZANTINE

14 сен 2013 : 		 BYZANTINE представили новых музыкантов

7 июл 2013 : 		 BYZANTINE расстались с басистом

16 фев 2013 : 		 Вокалист BYZANTINE исполнил две новые песни

12 янв 2013 : 		 Новое видео BYZANTINE

23 дек 2012 : 		 Семплы новых песен BYZANTINE

2 дек 2012 : 		 Видео с текстом от BYZANTINE

9 июн 2012 : 		 Фрагмент нового трека BYZANTINE

28 янв 2012 : 		 BYZANTINE готовятся к записи альбома

18 авг 2010 : 		 BYZANTINE поменяли гитариста

12 окт 2005 : 		 Из BYZANTINE ушел гитарист

11 июн 2005 : 		 BYZANTINE вот-вот разродятся новым альбомом

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Новое видео BYZANTINE

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BYZANTINE опубликовали видео на заглавный трек из альбома "The Cicada Tree", который был выпущен в июле 2017 года. Клип доступен для просмотра ниже.

Трек-лист альбома:

“New Ways To Bear Witness”
“Vile Maxim”
“Map Of The Creator”
“Dead As Autumn Leaves”
“Trapjaw”
“The Subjugated”
“Incremental”
“The Cicada Tree”
“Verses Of Violence”
“Moving In Stereo” (The Cars cover)
“Servitude” (Fishbone cover)

BYZANTINE Release Official Video For








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