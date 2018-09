сегодня



Новое видео BYZANTINE

BYZANTINE опубликовали видео на заглавный трек из альбома "The Cicada Tree", который был выпущен в июле 2017 года. Клип доступен для просмотра ниже.



Трек-лист альбома:



“New Ways To Bear Witness”

“Vile Maxim”

“Map Of The Creator”

“Dead As Autumn Leaves”

“Trapjaw”

“The Subjugated”

“Incremental”

“The Cicada Tree”

“Verses Of Violence”

“Moving In Stereo” (The Cars cover)

“Servitude” (Fishbone cover)



















