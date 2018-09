24 сен 2018



Видео с выступления ANGRA Фэн-съемка полного выступления ANGRA, которое состоялось в рамках фестиваля ProgPower2018, доступна для просмотра ниже:



"Newborn Me"

"Angels and Demons"

"Acid Rain"



ØMNI

"Light of Transcendence"

"Travelers of Time"

"Black Widow's Web" (Fabio Lione and Adrienne Cowan on vocals)

"Insania"

"The Bottom of My Soul" (Rafael Bittencourt on vocals)

"War Horns"

"Caveman"

- drum solo - (Bruno Valverde)

"Magic Mirror"

"Always More"

"ØMNI - Silence Inside"

"Spread Your Fire"

"Nothing to Say"

"Crushing Room" (Rafael Bittencourt and Doro on vocals)



Encore:

"Rebirth"

"Carry On / Nova Era"

"ØMNI - Infinite Nothing"













+0 -1









просмотров: 108