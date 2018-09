сегодня



Новое видео GOD'S ARMY Группа GOD'S ARMY, в состав которой входят бывшие и настоящие музыканты Helloween, Scanner, Firewind, Outloud, Vivaldi Metal Project, Joe Stump's Tower Of Babel, 12 октября на Rock Of angel Records выпустят новую работу, "Demoncracy", которая будет доступна на CD и виниле. Мастеринг проводил Ade Emsley в Table Of Tone Mastering(Iron Maiden), за оформление отвечал Anestis Goudas, а трек-лист выглядит следующим образом:



CD:



"You Are You"

"Free Your Mind"

"Enemy Maker"

"Final Destination"

"Games Without Frontiers"

"The All Seeing Eye"

"Before The Fall"

"The Replicant"

"Heroes & Demons"

"My Way"



Винил:



Side A

"You Are You"

"Free Your Mind"

"Enemy Maker"

"Final Destination"

"Games Without Frontiers"

"The All Seeing Eye"



Side B

"Before The Fall"

"The Replicant"



Видео на композицию "Free Your Mind" доступно ниже.













