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24 сен 2018
Новое видео WHERE'S MY BIBLE
"Absinthe", новое видео финской группы WHERES MY BIBLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "M 'N' R", выпущенного 21 сентября:
"Intro"
"Speedload"
"Dancefloor"
"Absinthe"
"Interlude"
"Meatholder"
"Me Myself and I"
"Transcendence"
"Failure" (Bonus Track)
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