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*Wheres My Bible*



24 сен 2018 : 		 Новое видео WHERE'S MY BIBLE

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|||| 24 сен 2018

Новое видео WHERE'S MY BIBLE

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"Absinthe", новое видео финской группы WHERES MY BIBLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "M 'N' R", выпущенного 21 сентября:

"Intro"
"Speedload"
"Dancefloor"
"Absinthe"
"Interlude"
"Meatholder"
"Me Myself and I"
"Transcendence"
"Failure" (Bonus Track)

Finland's WHERE'S MY BIBLE Release Debut Album; "Absinthe" Video Posted






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