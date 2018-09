24 сен 2018



Новое видео WHERE'S MY BIBLE "Absinthe", новое видео финской группы WHERES MY BIBLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "M 'N' R", выпущенного 21 сентября:



"Intro"

"Speedload"

"Dancefloor"

"Absinthe"

"Interlude"

"Meatholder"

"Me Myself and I"

"Transcendence"

"Failure" (Bonus Track)















