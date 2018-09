24 сен 2018



Новая композиция GÖSTA BERLINGS SAGA Шведское прогрессив рок трио GÖSTA BERLINGS SAGA заключило соглашение с лейблом InsideOutMusic, на котором 12 октября состоится релиз нового альбома "Et Ex":

"Veras tema"

"The Shortcomings of Efficiency"

"Square 5"

"Over and Out"

"Artefacts"

"Capercaillie Lammergeyer Cassowary & Repeat"

"Brus från stan"

"Fundament"



Композиция "The Shortcomings Of Efficiency" доступна для прослушивания ниже.













