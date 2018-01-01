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*Gösta Berlings Saga*



24 сен 2018 : 		 Новая композиция GÖSTA BERLINGS SAGA

2 авг 2018 : 		 GÖSTA BERLINGS SAGA на Inside Out

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|||| 24 сен 2018

Новая композиция GÖSTA BERLINGS SAGA

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Шведское прогрессив рок трио GÖSTA BERLINGS SAGA заключило соглашение с лейблом InsideOutMusic, на котором 12 октября состоится релиз нового альбома "Et Ex":
"Veras tema"
"The Shortcomings of Efficiency"
"Square 5"
"Over and Out"
"Artefacts"
"Capercaillie Lammergeyer Cassowary & Repeat"
"Brus från stan"
"Fundament"

Композиция "The Shortcomings Of Efficiency" доступна для прослушивания ниже.

GГ–STA BERLINGS SAGA Streaming New Song "The Shortcomings Of Efficiency"





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