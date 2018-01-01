Новая композиция GÖSTA BERLINGS SAGA

Шведское прогрессив рок трио GÖSTA BERLINGS SAGA заключило соглашение с лейблом InsideOutMusic, на котором 12 октября состоится релиз нового альбома "Et Ex":
"Veras tema"
"The Shortcomings of Efficiency"
"Square 5"
"Over and Out"
"Artefacts"
"Capercaillie Lammergeyer Cassowary & Repeat"
"Brus från stan"
"Fundament"
Композиция "The Shortcomings Of Efficiency" доступна для прослушивания ниже.
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