сегодня



Новая песня GOROD Группа GOROD выпустит новую, десятую по счету, работу, получившую название "Aethra", 19 октября на Overpowered Records. Продюсером записи был гитарист группы, Mathieu Pascal, сведение в Dugout Studio проводил Daniel Bergstrand (MESHUGGAH, BEHEMOTH, DECAPITATED, IN FLAMES), а мастеринг сделал Lawrence Mackrory в Obey Mastering (DECAPITATED, NIGHTRAGE):



01. Wolfsmond



02. Bekhten's Curse



03. Aethra



04. The Sentry



05. Hina



06. And The Moon Turned Black



07. Chandra And The Maiden



08. Goddess Of Dirt



09. Inexorable



10. A Light Unseen



Композиция "The Sentry" доступна для прослушивания.















