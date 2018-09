24 сен 2018



Музыканты BLIND GUARDIAN, ORPHANED LAND, DELAIN в новой песне LEAH Inner Wounds Recordings опубликовали официальное видео с текстом на песню LEAH “Edge Of Your Sword”, которая включена в выходящий пятого октября альбом "The Quest".



«Эту песню было очень интересно создавать, ведь она вдохновлена настроением больше, чем любая другая на альбоме — средневековый рок с легкими приправами, которые, как я надеюсь, ощутят и слушатели. За часть из них отвечали: Chen Balbus (Orphaned Land), сыгравший на сазе и добавивший ближневосточного колорита, партии баса записал Barend Courbois (Blind Guardian), Timo Somers (Delain) играл на ритм-гитаре (включая эпичное соло!), Sander Zoer (ex-Delain) на ударных, а за оркестровки отвечал Oliver Philipps (Everon, Phantasma). Моей частью задачи было написать песню, сыграть на клавишных, арфе, синтезаторе, сделать аранжировки, написать текст и, естественно, записать вокал».



Сведением и мастерингом альбома занимался Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Evergrey), а его трек-лист выглядит следующим образом:



"The Quest"

"Edge of Your Sword"

"Lion Arises"

"Heir"

"Ruins of Illusion"

"Labyrinth"

"Abyss"

"Oblivion (Between Two Worlds)"

"Ghost Upon a Throne"

"The Water Is Wide"















