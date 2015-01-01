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*Leah*



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|||| 24 сен 2018

Музыканты BLIND GUARDIAN, ORPHANED LAND, DELAIN в новой песне LEAH

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Inner Wounds Recordings опубликовали официальное видео с текстом на песню LEAH “Edge Of Your Sword”, которая включена в выходящий пятого октября альбом "The Quest".

«Эту песню было очень интересно создавать, ведь она вдохновлена настроением больше, чем любая другая на альбоме — средневековый рок с легкими приправами, которые, как я надеюсь, ощутят и слушатели. За часть из них отвечали: Chen Balbus (Orphaned Land), сыгравший на сазе и добавивший ближневосточного колорита, партии баса записал Barend Courbois (Blind Guardian), Timo Somers (Delain) играл на ритм-гитаре (включая эпичное соло!), Sander Zoer (ex-Delain) на ударных, а за оркестровки отвечал Oliver Philipps (Everon, Phantasma). Моей частью задачи было написать песню, сыграть на клавишных, арфе, синтезаторе, сделать аранжировки, написать текст и, естественно, записать вокал».

Сведением и мастерингом альбома занимался Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Evergrey), а его трек-лист выглядит следующим образом:

"The Quest"
"Edge of Your Sword"
"Lion Arises"
"Heir"
"Ruins of Illusion"
"Labyrinth"
"Abyss"
"Oblivion (Between Two Worlds)"
"Ghost Upon a Throne"
"The Water Is Wide"

LEAH Unveils вЂњEdge Of Your SwordвЂќ Lyric Video Featuring BLIND GUARDIAN, ORPHANED LAND, DELAIN Members






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