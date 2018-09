сегодня



Новое видео WITHIN DESTRUCTION "Self Hatred", новое видео словенской группы WITHIN DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathwish", выходящего 12 октября на Unique Leader:



“External Interference”

“DEATHWISH”

“False Revelation”

“Extinction”

“Torture Ritual”

“Human Defect”

“Downfall Of Humanity”

“Darkness Swallows Life”

“Self Hatred”

“Death Awaits Us All”

“HMR45”













