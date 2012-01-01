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Новое видео WITHIN DESTRUCTION

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"Self Hatred", новое видео словенской группы WITHIN DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathwish", выходящего 12 октября на Unique Leader:

“External Interference”
“DEATHWISH”
“False Revelation”
“Extinction”
“Torture Ritual”
“Human Defect”
“Downfall Of Humanity”
“Darkness Swallows Life”
“Self Hatred”
“Death Awaits Us All”
“HMR45”

WITHIN DESTRUCTION Sign To Unique Leader Records; Premiere вЂњSelf HatredвЂќ Video





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