TROIKADON записали все партии Группа TROIKADON, в состав которой входят Kam Lee (Bone Gnawer, Akatharta, ex-Massacre/Death), Dave Ingram (Ursinne, Echelon, ex-Bolt Thrower/Hail Of Bullets), Karl Willetts (Memoriam, ex-Bolt Thrower), Rogga Johansson (Paganizer, Down Among The Dead Men, and a fuck ton more), Jonny Pettersson (Ashcloud, Wombbath) и Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Echelon, Hellfrost & Fire), опубликовала сообщении относительно записи нового альбома:



«Вся музыка — партии ударных, гитары и баса — закончена и все звучит олдскульней некуда. Все проделали отличную работу! Сейчас альбом в руках у Kam'a, который занимается вокалом и планирует какие-то партии для меня и Karl'a. Далее свой вклад внесу я, потом Karl и несмотря на нашу занятость в других проектах, заверяю вас, что работа над дебютом TROIKADON идет в полную силу!»



Предварительный трек-лист:



“Triumvirate Of Death” (album title)

“Crimson Art”

“Return Of The Graveworm”

“Funeral Flesh: A Mortician’s Tale”

“Suffering Of The Sinister”

“Casket Malediction”

“Gargoyles Over The House Of Fairfax”











