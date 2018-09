сегодня



Новая песня DEATHRITE DEATHRITE опубликовали композицию "When Nightmares Reign" из нового альбома "Nightmares Reign", выход которого намечен на девятое ноября на Century Media Records:



"When Nightmares Reign"

"Appetite For Murder"

"Invoke Nocturnal Light"

"Demon Soul"

"Devils Poison"

"Bloodlust"

"Obscure Shades"

"Temptation Calls"













+0 -2









просмотров: 141