METALLICA приедет в Россию летом Группа METALLICA в мае начинает европейский тур по большим площадкам, в ходе которого отыграет 25 концертов в двадцати странах.



В качестве гостей в туре будут принимать участие шведская группа GHOST, а также норвежская группа BOKASSA. Билеты для фэн-клуба начнут продавать 25 сентября в десять утра для Legacy-аккаунтов и в 11 утра для Fifth Members-аккаунтов. Билеты для остальных поступят в продажу в десять утра 28 сентября.



Даты выступлений следующие:



May 01 - Lisbon, Portugal - Estádio do Restelo



May 03 - Madrid, Spain - Valdebebas



May 05 - Barcelona, Spain - Estadi Olímpic Lluís Companys



May 08 - Milan, Italy - SNAI San Siro Hippodrome



May 10 - Zürich, Switzerland - Letzigrund



May 12 - Paris, France - Stade de France



Jun. 08 - Dublin, Ireland - Slane Castle



Jun. 11 - Amsterdam, Netherlands - Johan Cruijff Arena



Jun. 13 - Köln, Germany - RheinEnergieStadion



Jun. 16 - Brussels, Belgium - Koning Boudewijnstadion



Jun. 18 - Manchester, England - Etihad Stadium



Jun. 20 - London, England - Twickenham Stadium



Jul. 06 - Berlin, Germany - Olympiastadion



Jul. 09 - Göteborg, Sweden - Ullevi



Jul. 11 - Copenhagen, Denmark - Telia Parken



Jul. 13 - Trondheim, Norway - Granåsen



Jul. 16 - Hämeenlinna, Finland - Kantolan Tapahtumapuisto



Jul. 18 - Tartu, Estonia - Raadi Airfield



Jul. 21 - Moscow, Russia - Luzhniki Stadium



Aug. 14 - Bucharest, Romania - Arena Națională



Aug. 16 - Vienna, Austria - Ernst-Happel-Stadion



Aug. 18 - Prague, Czech Republic - Airport Letnany



Aug. 21 - Warsaw, Poland - PGE Narodowy



Aug. 23 - Munich, Germany - Olympiastadion



Aug. 25 - Mannheim, Germany - Palastzelt Maimarktgelände















