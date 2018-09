сегодня



MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D. в ходе выступления 22 сентября в Katalin, Uppsala, Sweden для исполнения кавер-версии ROKY ERICKSON AND THE ALIENS "Night Of The Vampire".















