Новое видео ATREYU "The Time Is Now", новое видео группы ATREYU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Our Wake", выходящего 12 октября на Spinefarm Records.



Трек-лист:



01. In Our Wake



02. House Of Gold



03. The Time Is Now



04. Nothing Will Ever Change



05. Blind Deaf & Dumb



06. Terrified



07. Safety Pin



08. Into the Open



09. Paper Castle



10. No Control



11. Anger Left Behind



12. Super Hero



























