Фрагмент нового DVD SAGA 28 сентября на двойном CD, двойном виниле и специальном кодом для цифровой версией, DVD, Blu-ray и цифровом варианте состоится релиз нового концертного альбома SAGA "So Good So Far - Live At Rock Of Ages"



CD1



01. Take A Chance



02. On The Loose



03. Help Me Out



04. Keep It Reel



05. Time's Up



06. Will It Be You? (Chapter Four)



07. Careful Where You Step



08. Frog Bite (Drum Solo)



09. What's It Gonna Be?



CD2



01. Someone Should



02. Humble Stance



03. Scratching The Surface



04. You're Not Alone



05. Don't Be Late



06. The Flyer



07. Wind Him Up



DVD/Blu-ray



2LP



Side A



