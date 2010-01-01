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DAVE LOMBARDO: «Если Джефф Ханнеман был бы жив и оставался в SLAYER , он не захотел бы уходить» Бывший барабанщик SLAYER DAVE LOMBARDO в недавнем разговоре с Metal Hammer сказал:



«К финалу своего пребывания в SLAYER он дошёл до состояния, когда его выступление было не на одном уровне с остальными участниками группы. Алкоголь брал своё, как и операции, которые он перенёс. Это было печально, но мы должны были принять решение и донести ему эти новости. И я знаю, что это бы его просто раздавило.



Прежде чем всё это продолжилось, мы не знали, как долго Tom хотел продолжать, потому что он уже тогда собирался уйти на пенсию. Так что Kerry и я говорили о составе группы, и мы решили: "Нам нужно нанять Gary Holt'a", потому что мы знали его по EXODUS. В итоге именно он и занял место Джеффа, и это было одобрено Джеффом. Он был большим поклонником игры Gary — у него были те чувства и душа, которые Джефф очень ценил и любил в гитаристах».



По словам Dave'a, Ханнеманн был бы против идеи SLAYER об уходе:



«Если бы Джефф всё ещё был здесь и был бы в SLAYER, то он бы не хотел уходить на пенсию. Он бы боролся за продолжение существования группы. Он бы взял быка за рога и пошёл дальше. Его любовью и страстью были музыка и нахождение на сцене. Эта страсть была поглощена токсинами, но она всё ещё была в нём».











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