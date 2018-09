25 сен 2018



Новое видео CHTHONIC CHTHONIC опубликовали видео на акустическую версию композиции "Millennia's Faith Undone", оригинальный вариант которой вошел в альбом "Battlefields Of Asura":



01. Drawing Omnipotence Nigh



02. The Silent One's Torch



03. Flames Upon The Weeping Winds



04. A Crimson Sky's Command



05. Souls Of The Revolution



06. Taste The Black Tears



07. One Thousand Eyes



08. Masked Faith



09. Carved In Bloodstone



10. Millennia's Faith Undone



11. Autopoiesis















