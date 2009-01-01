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[20]
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[19]
все новости группы
Chthonic
25 сен 2018
:
Новое видео CHTHONIC
4 сен 2018
:
Новое видео CHTHONIC
8 авг 2018
:
Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью
19 дек 2017
:
Новая песня CHTHONIC
13 дек 2017
:
Главная тема из фильма о CHTHONIC
1 ноя 2016
:
Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг
29 июн 2016
:
CHTHONIC хотят выпустить ЕР
18 янв 2016
:
Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня
10 авг 2014
:
CHTHONIC выступили с оркестром на WOA
21 июл 2014
:
CHTHONIC выступят с оркестром на WOA
10 янв 2014
:
Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале
30 окт 2013
:
CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC
29 окт 2013
:
Новое видео CHTHONIC
22 авг 2013
:
Новое видео CHTHONIC
10 июл 2013
:
CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване
10 июн 2013
:
Новое видео CHTHONIC
4 июн 2013
:
Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания
27 май 2013
:
Новое видео CHTHONIC
8 май 2013
:
Новое видео CHTHONIC
22 апр 2013
:
Новая песня CHTHONIC
2 апр 2013
:
Обложка нового альбома CHTHONIC
16 фев 2013
:
Профессиональное видео c выступления CHTHONIC
16 янв 2013
:
CHTHONIC приступили к записи
8 авг 2012
:
Скрипач TURISAS присоединился на сцене CHTHONIC
30 июл 2012
:
MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к CHTHONIC
20 ноя 2011
:
Новое видео CHTHONIC
23 окт 2011
:
Фронтмен LAMB OF GOD присоединился на сцене к CHTHONIC
6 сен 2011
:
Акустика от CHTHONIC
1 сен 2011
:
Про-шот с выступления CHTHONIC
30 авг 2011
:
Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания
7 июл 2011
:
Новое видео CHTHONIC
8 июн 2011
:
Новое видео CHTHONIC
1 апр 2011
:
CHTHONIC выпустят новый альбом в июне
19 сен 2010
:
Трейлер к новому синглу CHTHONIC
7 сен 2010
:
CHTHONIC записали кавер-версию JUDAS PRIEST
28 июл 2009
:
Новое видео CHTHONIC в сети
27 июн 2009
:
Новая песня от CHTHONIC
3 июн 2009
:
CHTHONIC выпускают в августе новый альбом
10 окт 2006
:
Вышел новый альбом CHTHONIC
25 сен 2018
Новое видео
CHTHONIC
CHTHONIC опубликовали видео на акустическую версию композиции "Millennia's Faith Undone", оригинальный вариант которой вошел в альбом "Battlefields Of Asura":
01. Drawing Omnipotence Nigh
02. The Silent One's Torch
03. Flames Upon The Weeping Winds
04. A Crimson Sky's Command
05. Souls Of The Revolution
06. Taste The Black Tears
07. One Thousand Eyes
08. Masked Faith
09. Carved In Bloodstone
10. Millennia's Faith Undone
11. Autopoiesis
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).