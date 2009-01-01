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*Chthonic*



25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 апр 2013 : 		 Новая песня CHTHONIC

2 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома CHTHONIC

16 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления CHTHONIC

16 янв 2013 : 		 CHTHONIC приступили к записи

8 авг 2012 : 		 Скрипач TURISAS присоединился на сцене CHTHONIC

30 июл 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к CHTHONIC

20 ноя 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

23 окт 2011 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD присоединился на сцене к CHTHONIC

6 сен 2011 : 		 Акустика от CHTHONIC

1 сен 2011 : 		 Про-шот с выступления CHTHONIC

30 авг 2011 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

7 июл 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 июн 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

1 апр 2011 : 		 CHTHONIC выпустят новый альбом в июне

19 сен 2010 : 		 Трейлер к новому синглу CHTHONIC

7 сен 2010 : 		 CHTHONIC записали кавер-версию JUDAS PRIEST

28 июл 2009 : 		 Новое видео CHTHONIC в сети

27 июн 2009 : 		 Новая песня от CHTHONIC

3 июн 2009 : 		 CHTHONIC выпускают в августе новый альбом

10 окт 2006 : 		 Вышел новый альбом CHTHONIC

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|||| 25 сен 2018

Новое видео CHTHONIC

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CHTHONIC опубликовали видео на акустическую версию композиции "Millennia's Faith Undone", оригинальный вариант которой вошел в альбом "Battlefields Of Asura":

01. Drawing Omnipotence Nigh

02. The Silent One's Torch

03. Flames Upon The Weeping Winds

04. A Crimson Sky's Command

05. Souls Of The Revolution

06. Taste The Black Tears

07. One Thousand Eyes

08. Masked Faith

09. Carved In Bloodstone

10. Millennia's Faith Undone

11. Autopoiesis



CHTHONIC Releases Video For Acoustic Version Of 'Millennia's Faith Undone'




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