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BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу» В недавнем разговоре с Beats 1 лидер SMASHING PUMPKINS Billy Corgan сообщил, что D'Arcy Wretzky предпринимала дополнительные попытки вернуться в группу, несмотря на публичную пикировку перед стартом реюнион-турне.



Как уже много раз говорилось, Wretzky был предложен вариант принять в реюнионе ограниченное время в сете после того, как Corgan увидел, что из-за многих лет отсутствия в деле она будет просто не в состоянии отыграть трёхчасовое шоу:



«Цель — чтобы мы четверо были на сцене. Было бы круто, если бы это была хотя бы одна песня или один из концертов, но всё полетело к черту, когда мы начали препираться относительно времени участия, возможностей и, естественно, деловой части вопроса.



Разница между тем, что я увидел, — как разница между симпатией и способностью войти в положение и поставить себя на место другого. "Нет, так не получится"... Реакцией на это стали слова: "Нет, ну давайте соберёмся вместе, и я вам покажу, что я всё умею и могу, и что вы ошибаетесь". Но нет — это был не вариант. И потом начались угрозы, грязь в прессе и всё такое».















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