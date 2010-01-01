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*The Smashing Pumpkins*



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20 янв 2015 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SMASHING PUMPKINS

19 ноя 2014 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE выступит с THE SMASHING PUMPKINS

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22 окт 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

3 сен 2014 : 		 BILLY CORGAN может вновь расформировать THE SMASHING PUMPKINS

24 июл 2014 : 		 THE SMASHING PUMPKINS завершили запись

18 июн 2014 : 		 По словам лидера THE SMASHING PUMPKINS, Mike Byrne «ушёл»

10 май 2014 : 		 TOMMY LEE на новом альбоме THE SMASHING PUMPKINS

30 апр 2014 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SMASHING PUMPKINS

31 мар 2014 : 		 SMASHING PUMPKINS заключили соглашение с BMG

7 июн 2013 : 		 Переиздание бокс-сета THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июле

29 июн 2012 : 		 Бывший гитарист THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

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14 сен 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 авг 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS потребуется четыре года на выпуск нового проекта

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17 май 2010 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS о смерти DIO

12 май 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS назвали имя новой басистки

4 мар 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

19 янв 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

30 май 2008 : 		 Новый сингл SMASHING PUMPKINS выйдет в сентябре

17 авг 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS начали записывать новый альбом

25 апр 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS возвращаются к жизни

22 июн 2005 : 		 Возрождение SMASHING PUMPKINS?

11 окт 2002 : 		 Дебютный альбом проекта THE SMASHING PUMPKINS

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BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

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В недавнем разговоре с Beats 1 лидер SMASHING PUMPKINS Billy Corgan сообщил, что D'Arcy Wretzky предпринимала дополнительные попытки вернуться в группу, несмотря на публичную пикировку перед стартом реюнион-турне.

Как уже много раз говорилось, Wretzky был предложен вариант принять в реюнионе ограниченное время в сете после того, как Corgan увидел, что из-за многих лет отсутствия в деле она будет просто не в состоянии отыграть трёхчасовое шоу:

«Цель — чтобы мы четверо были на сцене. Было бы круто, если бы это была хотя бы одна песня или один из концертов, но всё полетело к черту, когда мы начали препираться относительно времени участия, возможностей и, естественно, деловой части вопроса.

Разница между тем, что я увидел, — как разница между симпатией и способностью войти в положение и поставить себя на место другого. "Нет, так не получится"... Реакцией на это стали слова: "Нет, ну давайте соберёмся вместе, и я вам покажу, что я всё умею и могу, и что вы ошибаетесь". Но нет — это был не вариант. И потом начались угрозы, грязь в прессе и всё такое».



BILLY CORGAN Says D




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