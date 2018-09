сегодня



Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS "Driving Rain", новое видео группы SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Living The Dream", выход которого запланирован на 21 сентября на на собственном лейбле Slash'a, Snakepit Records при поддержке Roadrunner Records:



01. The Call Of The Wild



02. Serve You Right



03. My Antidote



04. Mind Your Manners



05. Lost Inside The Girl



06. Read Between The Lines



07. Slow Grind



08. The One You Loved Is Gone



09. Driving Rain



10. Sugar Cane



11. The Great Pretender



12. Boulevard Of Broken Hearts























