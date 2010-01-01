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*Slash*



25 сен 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

24 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS исполнили пять песен из нового альбома

12 сен 2018 : 		 SLASH о коллапсе музыкальной индустрии: «Лейблы всё видели, но ничего не сделали»

6 сен 2018 : 		 SLASH: «Я свободен!»

5 сен 2018 : 		 SLASH: «"Living The Dream" — первый альбом, где мы использовали Pro Tools»

25 авг 2018 : 		 SLASH в "Halloween Horror Nights"

22 авг 2018 : 		 SLASH: «AEROSMITH — одна из немногих настоящих рок-н-ролльных групп»

17 авг 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

7 авг 2018 : 		 SLASH сыграет специальное шоу

27 июл 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

23 июл 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

19 июн 2018 : 		 Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет осенью

15 июн 2018 : 		 SLASH выплатит бывшей жене более 6,6 миллионов долларов

18 май 2018 : 		 SLASH и NICHOLAS O'TOOLE работают над новой темой

3 май 2018 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись вокала для нового альбома SLASH'a

23 мар 2018 : 		 Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в этом году

8 мар 2018 : 		 По слухам, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершают работу над альбомом

31 дек 2017 : 		 SLASH купил новый дом

21 дек 2017 : 		 MYLES KENNEDY: «Конкретных планов относительно записи альбома со SLASH нет»

29 ноя 2017 : 		 SLASH продал свой дом за $8,7 млн

16 авг 2017 : 		 SLASH назначен глобальным представителем Gibson

22 май 2017 : 		 SLASH и JACK BLACK исполняют GUNS N' ROSES

6 май 2017 : 		 MYLES KENNEDY не знает, когда SLASH приступит к записи

29 мар 2017 : 		 MYLES KENNEDY: «Разговоры о новом альбоме SLASH'a были»

3 фев 2017 : 		 MYLES KENNEDY открыт для новогосотрудничества со SLASH'ем

13 ноя 2016 : 		 MYLES KENNEDY готов вернутся к SLASH'y

3 ноя 2016 : 		 Жена SLASH'a разочарована его словами

3 ноя 2016 : 		 SLASH говорит, что они не были женаты с Perla'ой

25 авг 2016 : 		 SLASH снизил цену на дом

3 авг 2016 : 		 SLASH записал кавер-версию ELTON'a JOHN'a

1 май 2016 : 		 Басисту SLASH'а понравилось выступление GUNS N' ROSES

15 мар 2016 : 		 Басист SLASH'а о реюнионе GUNS N' ROSES

2 мар 2016 : 		 SLASH и VINNY APPICE исполняют DIO

6 фев 2016 : 		 Документальный фильм о SLASH выйдет в феврале

15 янв 2016 : 		 Басист SLASH рад за коллег

2 янв 2016 : 		 SLASH почтил память Лемми

23 ноя 2015 : 		 DODA присоединилась на сцене к SLASH

13 ноя 2015 : 		 SLASH о нынешнем положении дел в музыкальной индустрии

30 окт 2015 : 		 SLASH о пятерке лучших хорроров

21 окт 2015 : 		 SLASH сочинил 90% материала

17 сен 2015 : 		 SLASH и DUFF MCKAGAN выступили вместе

12 сен 2015 : 		 Брат SLASH'a сначала назвал AXL ROSE'a "жирной свиньёй", а затем извинился

17 июл 2015 : 		 SLASH о новом фильме

26 июн 2015 : 		 Доступны фигурки группы SLASH

24 июн 2015 : 		 SLASH приступит к записи весной

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLASH

19 июн 2015 : 		 Новый хоррор SLASH'a начнут снимать в январе

14 июн 2015 : 		 Видео полного выступления SLASH

12 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SLASH

10 июн 2015 : 		 SLASH продает особняк за 11 миллионов

7 июн 2015 : 		 Видео полного выступления SLASH

5 июн 2015 : 		 Трейлер нового DVD SLASH

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SLASH

1 июн 2015 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к SLASH

20 май 2015 : 		 SLASH рассказал, почему не исполняет ещё неизданные песни

15 май 2015 : 		 SLASH защищает слонов

29 апр 2015 : 		 SLASH — не любитель «гитарных задротов»

8 апр 2015 : 		 SLASH: «Сотрудничество с Майклом Джексоном не повлияло на наши отношения с Axl'ом»

31 мар 2015 : 		 Новый концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в июне

11 мар 2015 : 		 SLASH уже работает над новым материалом

17 фев 2015 : 		 SLASH закотировал BABYMETAL

16 фев 2015 : 		 Жена SLASH'a о разводе

7 фев 2015 : 		 SLASH выступил на ток-шоу "Conan"

4 фев 2015 : 		 SLASH планирует четыре новых фильма

2 фев 2015 : 		 SLASH планирует новый ужастик

29 янв 2015 : 		 SLASH получил награду на NAMM TEC

8 янв 2015 : 		 SLASH и жена не подписывали брачный договор

6 янв 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLASH

31 дек 2014 : 		 SLASH расстался с женой

5 дек 2014 : 		 SLASH будет удостоен награды на NAMM TEC

29 ноя 2014 : 		 SLASH: "Рок-н-роллу нужна встряска"

14 ноя 2014 : 		 Акустика от SLASH

12 ноя 2014 : 		 SLASH исполнил "Crazy Train" на MTV EMA

11 ноя 2014 : 		 SLASH осудил молодых музыкантов за их корыстные побуждения

7 ноя 2014 : 		 Концертные видео SLASH

29 окт 2014 : 		 SLASH: "Бизнес чхать хотел на рок-н-ролл"

23 сен 2014 : 		 SLASH понятия не имеет, о чём видео GUNS N' ROSES "November Rain"

15 сен 2014 : 		 Акустика от SLASH'а

8 сен 2014 : 		 Новый альбом SLASH доступен для прослушивания

8 сен 2014 : 		 Акустика от SLASH

4 сен 2014 : 		 SLASH: «Сложно серьёзно воспринимать утверждение, что твой рифф называют вторым по крутизне»

3 сен 2014 : 		 SLASH: «C трудом представляю сотрудничество с Axl'ом в будущем»

31 авг 2014 : 		 Видео с выступления SLASH

28 авг 2014 : 		 SLASH исполнил новую песню

28 авг 2014 : 		 SLASH заявил, что планов воссоединения GUNS N' ROSES в классическом составе нет

27 авг 2014 : 		 SLASH о туре с AEROSMITH

26 авг 2014 : 		 SLASH обвиняет прессу в «ненужном разжигании конфликта между бывшими участниками GUNS N' ROSES»

21 авг 2014 : 		 DUFF MCKAGAN и SLASH исполняют GUNS N' ROSES

20 авг 2014 : 		 Фрагмент новой песни SLASH

18 авг 2014 : 		 Видео с выступления SLASH

15 авг 2014 : 		 Акустика от SLASH

31 июл 2014 : 		 SLASH: «Да TONY IOMMI заслужил чёртову медаль!»

24 июл 2014 : 		 SLASH исполнил новую песню

16 июл 2014 : 		 SLASH: «По поводу возрождения GUNS N' ROSES парятся только СМИ»

17 июн 2014 : 		 Видео с текстом от SLASH

14 июн 2014 : 		 Новая песня SLASH

10 июн 2014 : 		 Обложка нового сингла SLASH

9 июн 2014 : 		 Семпл новой песни SLASH

27 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SLASH

4 май 2014 : 		 SLASH завершил сведение

18 апр 2014 : 		 SLASH о нелюбимой песне GUNS N' ROSES

6 апр 2014 : 		 SLASH завершил запись альбома

26 фев 2014 : 		 Рассказ о записи нового альбома SLASH в серии роликов "Real To Reel With Slash"

26 фев 2014 : 		 SLASH на трибьюте Bob'y Dylan'y

24 фев 2014 : 		 SLASH о своей самой доходной песне

17 фев 2014 : 		 По словам вокалиста, новый альбом SLASH будет «очень зажигательным»

23 янв 2014 : 		 Басист SLASH'a о новом альбоме

20 дек 2013 : 		 У SLASH готово 16 песен для нового альбома

10 дек 2013 : 		 SLASH: «Новый альбом MOTÖRHEAD — одна из лучших записей последних лет»

15 ноя 2013 : 		 SLASH и GILBY CLARKE исполнили классику THE BEATLES

27 сен 2013 : 		 SLASH о любимых ужастиках

26 сен 2013 : 		 Бургер от SLASH

18 сен 2013 : 		 SLASH не напрягается, что FERGIE назвала сына Axl'ом

6 сен 2013 : 		 TODD KERNS исполнил кавер-версию хита LED ZEPPELIN

8 авг 2013 : 		 SLASH о LEMMY

26 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SLASH

21 июл 2013 : 		 Трейлер нового фильма SLASH

14 июл 2013 : 		 SLASH о своей группе и возможности реюниона с GUNS N' ROSES

12 июл 2013 : 		 SLASH исполнил кавер-версию LED ZEPPELIN

2 июл 2013 : 		 Фильм SLASH'a выйдет в октябре

4 июн 2013 : 		 SLASH на новом сингле BRIAN MAY

17 апр 2013 : 		 SLASH, MATT SORUM выступили на благотворительном вечере

28 мар 2013 : 		 Доступна скульптура SLASH'a

27 мар 2013 : 		 Видео полного концерта SLASH

21 мар 2013 : 		 SLASH начал работу над демо

12 мар 2013 : 		 SLASH готовится к работе над новым альбомом

10 мар 2013 : 		 SLASH записал тему из Angry Birds Space

28 фев 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM исполнила классику GUNS N' ROSES со SLASH'ем

22 фев 2013 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к SLASH'y

19 фев 2013 : 		 SLASH о ситуации с фронтменом LAMB OF GOD

14 фев 2013 : 		 Видео с выступления SLASH

6 фев 2013 : 		 SLASH: новое видео

5 фев 2013 : 		 SLASH "не был разочарован отсутствием Axl'a на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла"

3 фев 2013 : 		 SLASH: "Я должен быть благодарен судьбе за то, что мне предоставился шанс поработать с двумя лучшими рок певцами в истории"

2 фев 2013 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к SLASH'y

6 янв 2013 : 		 SLASH выступил на открытии бара Чарли Шина

5 янв 2013 : 		 SLASH о WEILAND'e: "Если бы я успешно не запустил свой сольный проект, я бы всё равно не стал вновь работать с ним"

20 дек 2012 : 		 SLASH в гостях у Чарли Шина

3 дек 2012 : 		 SLASH записал песню для саундтрека

29 ноя 2012 : 		 Басист SLASH'a запишет акустический альбом

19 ноя 2012 : 		 ZAKK WYLDE вышел на одну сцену со SLASH'ом

13 ноя 2012 : 		 "Apocalyptic Love" SLASH'a выйдет на тройном диске

8 ноя 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления SLASH

25 окт 2012 : 		 SLASH: видео с выступления

5 окт 2012 : 		 SLASH в "Conan"

29 сен 2012 : 		 Четырехдисковое издание от SLASH'a

26 сен 2012 : 		 SLASH: новое видео

15 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления SLASH

9 сен 2012 : 		 Видео с выступления SLASH'a

30 авг 2012 : 		 SLASH рассказал об отношениях мамы с David'ом Bowie

14 авг 2012 : 		 SLASH «собирает идеи» для следующего альбома

14 авг 2012 : 		 GILBY CLARKE вышел на сцену со SLASH'ем

13 авг 2012 : 		 LEMMY вышел на сцену со SLASH' ом

16 июл 2012 : 		 SLASH начал работу над новым диском

15 июл 2012 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH'y

14 июл 2012 : 		 SLASH получил звезду на аллее славы в Голливуде

17 июн 2012 : 		 SLASH получит звезду на голливудском бульваре

13 июн 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM испонила классику GUNS N' ROSES вместо со SLASH'ем

12 июн 2012 : 		 Ритм-секция SLASH'а на новом сольном альбоме JAKE E. LEE

2 июн 2012 : 		 SLASH заявил, что документальный фильм 'The Cat In The Hat: The Story So Far' не является официальным

30 май 2012 : 		 SLASH: "Ввод в Зал славы рок-н-ролла поставил крест на возможном реюнионе GUNS N' ROSES"

26 май 2012 : 		 SLASH и MYLES KENNEDY в акустике

25 май 2012 : 		 SLASH: Видео с релиз-вечеринки

15 май 2012 : 		 SLASH: Новое видео

12 май 2012 : 		 Пятый трек из нового альбома SLASH'а

10 май 2012 : 		 Новый трек SLASH'а

9 май 2012 : 		 SLASH: Новая песня

7 май 2012 : 		 SLASH даст возможность 20 не подписанным группам выступить на своих концертах

5 май 2012 : 		 SLASH открыл американское турне

25 апр 2012 : 		 SLASH об ощущениях от церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 апр 2012 : 		 Программа SLASH'a на BBC

12 апр 2012 : 		 DUFF MCKAGAN вручил награду 'Riff Lord' SLASH'y

11 апр 2012 : 		 SLASH в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 апр 2012 : 		 SLASH вспоминает JIM'a MARSHALL'a

2 апр 2012 : 		 SLASH выпустил видео в помощь бездомной молодежи

29 мар 2012 : 		 SLASH не против сыграть в классическом составе GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 мар 2012 : 		 SLASH: Семплы нового альбома

25 мар 2012 : 		 SLASH открыл турне

18 мар 2012 : 		 SLASH о церемонии введения в зал славы рок-н-ролла

16 мар 2012 : 		 SLASH на новом альбоме STEVEN'a ADLER'a

15 мар 2012 : 		 SLASH в программе "Top Gear"

6 мар 2012 : 		 SLASH записал программы для BBC Radio 2

6 мар 2012 : 		 SLASH: Трек-лист нового альбома

28 фев 2012 : 		 Новая песня SLASH 'a

24 фев 2012 : 		 Семпл нового трека SLASH

21 фев 2012 : 		 SLASH выступил на юбилее Мухаммеда Али

21 фев 2012 : 		 SLASH: «Я предпочитаю работать в группе»

18 фев 2012 : 		 SLASH нашел гитариста для тура

16 фев 2012 : 		 Обложка и название нового альбома SLASH

11 фев 2012 : 		 SLASH начнет сведение нового альбома на следующей неделе

8 фев 2012 : 		 Новый альбом SLASH 'a вновь выйдет с Classic Rock

6 фев 2012 : 		 SLASH выпустит новый альбом в мае

5 фев 2012 : 		 BOBBY SCHNECK не поедет в тур со SLASH 'ом

3 фев 2012 : 		 SLASH закончит запись на следующей неделе

26 янв 2012 : 		 SLASH выступил на финале NFL

5 янв 2012 : 		 SLASH тяготеет к более 'сырому' звуку на новом альбоме

28 дек 2011 : 		 SLASH: «Когда я смотрю на съёмку GUNS N' ROSES, то вижу этот чёртов голод и это отношение»

10 дек 2011 : 		 Myles Kennedy заявил, что новый альбом SLASH’а будет «динамичным»

23 ноя 2011 : 		 У SLASH'a готово 13 песен

11 ноя 2011 : 		 Концертный альбом SLASH доступен для прослушивания

7 ноя 2011 : 		 SLASH о новом сольном альбоме, VELVET REVOLVER и возможном воссоединении GN'R для «Зала славы рок-н-ролла»

6 окт 2011 : 		 SLASH: Для нового альбома готово «почти 20 песен»

18 сен 2011 : 		 SLASH начнет запись в конце октября

13 сен 2011 : 		 Детали концертного альбома SLASH’а

11 сен 2011 : 		 SLASH откроет крупнейший гитарный магазин в Великобритании

8 сен 2011 : 		 SLASH выпустит DVD/Blu-Ray в ноябре

13 авг 2011 : 		 SLASH исполнил классику KISS в Lopez Tonight

12 авг 2011 : 		 SLASH записал трек с MARY J. BLIGE

7 авг 2011 : 		 SLASH выступил с CYPRESS HILL

1 авг 2011 : 		 SLASH выпустит DVD в октябре

23 июл 2011 : 		 Новое видео SLASH'a

19 июл 2011 : 		 Новая композиция SLASH'a

14 июл 2011 : 		 FERGIE присоединилась на сцене к SLASH'y

8 июл 2011 : 		 SLASH записал песню для 'Phineas And Ferb The Movie'

4 июл 2011 : 		 SLASH в новом видео TRAVIS'a BARKER'a

9 июн 2011 : 		 SLASH о новом альбоме

28 май 2011 : 		 SLASH: "Новый альбом в марте/апреле"

14 апр 2011 : 		 LEMMY присоединился к SLASH'y на сцене

29 мар 2011 : 		 Качественное видео с выступления SLASH'a

9 мар 2011 : 		 SLASH на новом сингле STATE LINE EMPIRE

4 мар 2011 : 		 SLASH уже работает над новым сольным диском

4 мар 2011 : 		 Вокалист WOLFMOTHER присоединился к SLASH'y на сцене

2 мар 2011 : 		 SLASH на сольном альбоме TRAVIS'a BARKER'a

2 мар 2011 : 		 SLASH заявил, что Charlie Sheen — «самый рок-н-ролльный персонаж из сферы развлечений»

22 фев 2011 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к SLASH'y

17 фев 2011 : 		 SLASH о закрытии серии "Guitar Hero"

16 фев 2011 : 		 Гитарист CHEAP TRICK присоединился к SLASH'y в Чикаго

17 янв 2011 : 		 SLASH: «AXL ROSE всегда был одним из лучших фронтменов и авторов текстов в рок-н-ролле»

29 дек 2010 : 		 SLASH выпустил новый ЕР

22 дек 2010 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE подтвердил, что будет петь на новом альбоме SLASH'a

24 ноя 2010 : 		 Научись играть на гитаре как SLASH

22 ноя 2010 : 		 На новом альбоме SLASH'a будет петь Myles Kennedy

17 ноя 2010 : 		 SLASH о видео с FERGIE

4 ноя 2010 : 		 Хэллоуиновские истории SLASH'a

29 окт 2010 : 		 Новое видео SLASH'a

18 окт 2010 : 		 Видео с акустического концерта SLASH'a

10 окт 2010 : 		 SLASH исполнил 'My Michelle'

4 окт 2010 : 		 SLASH включил "Welcome To The Jungle" в сет-лист

22 сен 2010 : 		 Детали делюкс-издания альбома SLASH'a

16 сен 2010 : 		 Акустическое видео от SLASH'a

4 сен 2010 : 		 SLASH выпустит 3D-видео

31 авг 2010 : 		 SLASH подал на развод

30 авг 2010 : 		 SLASH выступил с FERGIE на SUNSET STRIP MUSIC FESTIVAL

23 авг 2010 : 		 SLASH сыграл вместе с ULI JON ROTH'ом классику Hendrix'a

17 авг 2010 : 		 SLASH: "Рекорд-лейбл не дал нам со STEVEN'ом TYLER'ом выпустить совместную песню"

16 авг 2010 : 		 SLASH выступит на игре-открытии NEW YORK JETS

11 авг 2010 : 		 Новое видео SLASH'a

10 авг 2010 : 		 SLASH о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью

10 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления SLASH

6 авг 2010 : 		 Делюкс-издание альбома SLASH

31 июл 2010 : 		 SLASH запишет австралийские концерты

27 июл 2010 : 		 SLASH воспользуется услугами басиста GREAT WHITE

4 июл 2010 : 		 SLASH получил награду "Hard Rock Ambassador of Rock"

30 июн 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления SLASH'a

24 июн 2010 : 		 SLASH исполнил "Civil War" на фестивале Hellfest

22 июн 2010 : 		 ALICE COOPER присоединился к SLASH'y на концерте в Париже

19 июн 2010 : 		 SLASH получит голливудскую звезду

15 июн 2010 : 		 К SLASH'y присоединился Lemmy

13 июн 2010 : 		 SLASH и его жена о происшествии во время концерте в Милане

11 июн 2010 : 		 SLASH'а столкнули со сцены в Милане

8 июн 2010 : 		 SLASH о DIO

2 июн 2010 : 		 Видео выступления SLASH'a

17 май 2010 : 		 SLASH: «Музыка DIO будет жить вечно»

29 апр 2010 : 		 SLASH: Новый вариант "Paradise City" восприняли слишком серьезно

29 апр 2010 : 		 Новое видео SLASH'a

13 апр 2010 : 		 SLASH, TOM MORELLO, KIRK HAMMETT попали в список лучших гитаристов

2 апр 2010 : 		 Новый альбом SLASH'a доступен для прослушивания

27 мар 2010 : 		 Изменение в составе туровой группы SLASH'а

25 мар 2010 : 		 Новая песня SLASH'а доступна для скачивания

23 мар 2010 : 		 5 полных песен SLASH'a доступны для прослушивания

17 мар 2010 : 		 Семплы нового альбома SLASH'a

16 мар 2010 : 		 SLASH объяснил, почему первый сингл из альбома будет не с Ozzy

11 мар 2010 : 		 Туровый состав группы SLASH'а

1 мар 2010 : 		 Первый сольный сингл SLASH'а доступен для прослушивания

25 фев 2010 : 		 SLASH сказал, что поиски вокалиста VELVET REVOLVER продолжаются

4 фев 2010 : 		 Новый альбом SLASH'a выйдет с журналом

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Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

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"Driving Rain", новое видео группы SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Living The Dream", выход которого запланирован на 21 сентября на на собственном лейбле Slash'a, Snakepit Records при поддержке Roadrunner Records:

01. The Call Of The Wild

02. Serve You Right

03. My Antidote

04. Mind Your Manners

05. Lost Inside The Girl

06. Read Between The Lines

07. Slow Grind

08. The One You Loved Is Gone

09. Driving Rain

10. Sugar Cane

11. The Great Pretender

12. Boulevard Of Broken Hearts



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Release Live-Action, Animated Video For 'Driving Rain'








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