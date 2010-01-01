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ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann в интервью The Foundry подтвердил, что группа приступила к работе над материалом к новому альбому:



«Мы начали потихоньку записывать риффы, но большая часть материала будет сделана после того, как мы прекратим гастролировать, потому что мне очень трудно делать это на гастролях. Мне и правда нужно запереть все двери, выбросить ключи, а затем действительно заставить себя погрузиться в процесс и оставаться с ним в течение нескольких недель. И это единственный способ сделать что-то значимое. И этот процесс ещё не начался, потому что мы были так заняты тем, что делаем. Мы готовимся выпустить концертный DVD в ноябре этого года с концертом в Германии, когда мы играли с оркестром. Он будет называться "Symphonic Terror", и это будет полноценный двухчасовой DVD с концертом, записанным на фестивале Вакен перед 80 тысячами зрителей с оркестром из 50 человек на сцене. Так что потребовалось довольно много времени, чтобы всё свести, провести мастеринг и всё такое. Поэтому сначала ждите от нас этот материал. После этого мы поедем на гастроли по всему миру с большим количеством шоу с оркестром. Так что у нас достаточно того, что происходит в нашей жизни. Однако уже в ближайшем будущем мы совершенно точно начнём работу над новым материалом».















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