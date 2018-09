сегодня



TESTAMENT записали полноценную балладу Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем разговоре с Inquisitr рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:



«Я считаю, что раз мы хорошо относимся к новому альбому и к тому, что мы сделали на новом альбоме, то у нас есть продолжение. У нас всё ещё есть несколько песен, которые могли бы оказаться на альбоме "Brotherhood Of the Snake". Так что я думаю, что сначала мы посмотрим их и сообразим, что из всего этого получится. Eric [гитарист TESTAMENT] сказал мне: "У меня есть баллада для этого альбома, так что будьте готовы!" Я ему ответил что-то вроде: "Ну хорошо...", потому что мы не делали баллады, наверное, лет 20 с чем-то. В смысле, полноценные баллады. "Born In A Rut" — мелодичная и мягкая, но её не назовёшь полноценной балладой.



И я воодушевлён. Мы несколько недель назад закончили наш тур, но запись я начну уже на следующей неделе. Они начнут показывать мне те риффы, что у них есть, и я начну думать, что и как. Так что всё только начинается!»











