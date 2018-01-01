Видео с текстом от THE THREE TREMORS

Группа THE THREE TREMORS, в состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), представила официальное видео с текстом на композицию "When The Last Scream Fades", которая будет включена в дебютную работу "The Three Tremors", выходящую в этом году:
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