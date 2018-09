сегодня



Видео с текстом от THE THREE TREMORS Группа THE THREE TREMORS, в состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), представила официальное видео с текстом на композицию "When The Last Scream Fades", которая будет включена в дебютную работу "The Three Tremors", выходящую в этом году:



01. Invaders From The Sky



02. Bullets For The Damned



03. When The Last Scream Fades



04. Wrath Of Asgard



05. The Cause



06. King Of The Monsters



07. The Pit Shows No Mercy



08. Sonic Suicide



09. Fly Or Die



10. Lust Of The Blade



11. Speed To Burn



12. The Three Tremors (bonus track)























