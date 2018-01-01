Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» [123]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [24]
*MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о... [22]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [20]
*Из группы U.D.O. уходит басист [19]
*
[= ||| все новости группы



*The Three Tremors*



25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

30 авг 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

14 авг 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK и HARRY CONKLIN в THE THREE TREMORS

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от THE THREE TREMORS

*
zoom
*
* *
Группа THE THREE TREMORS, в состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), представила официальное видео с текстом на композицию "When The Last Scream Fades", которая будет включена в дебютную работу "The Three Tremors", выходящую в этом году:

01. Invaders From The Sky

02. Bullets For The Damned

03. When The Last Scream Fades

04. Wrath Of Asgard

05. The Cause

06. King Of The Monsters

07. The Pit Shows No Mercy

08. Sonic Suicide

09. Fly Or Die

10. Lust Of The Blade

11. Speed To Burn

12. The Three Tremors (bonus track)



THE THREE TREMORS Feat. TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK And HARRY CONKLIN: 'When The Last Scream Fades' Lyric Video








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 133

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Draconian Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,43727397918701    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом