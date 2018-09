25 сен 2018



Переиздание CRIMSON GLORY выйдет осенью Пятого октября Metalville Records выпустят ремастированную версию дебютного альбома CRIMSON GLORY:



1. Valhalla 03:50

2. Dragon Lady 04:27

3. Heart of Steel 06:13

4. Azrael 05:37

5. Mayday 03:02

6. Queen of the Masquerade 05:27

7. Angels of War 05:28

8. Lost Reflection 04:47















