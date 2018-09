сегодня



Новое видео LUCIFER’S FRIEND Девятого ноября на Agonia Records состоится релиз второго альбома LUCIFER’S FRIEND, получивший название "The Order". За оформление релиза отвечал Daniele Valeriani (Dark Funeral, Dissection, Mayhem):



"Viva Morte"

"The Order"

"Fall Of The Rebel Angels"

"Through Fire We Burn"

"El Dragón"

"Black Heart"

"Haraya"

"Siste Farvel"



Варианты издания:



- Digipack CD

- Black LP

- Transparent Yellow LP

- T-shirt

- Digital



Видео на "The Order" доступно ниже.

















