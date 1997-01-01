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Новое видео LUCIFER’S FRIEND
Девятого ноября на Agonia Records состоится релиз второго альбома LUCIFER’S FRIEND, получивший название "The Order". За оформление релиза отвечал Daniele Valeriani (Dark Funeral, Dissection, Mayhem):
"Viva Morte"
"The Order"
"Fall Of The Rebel Angels"
"Through Fire We Burn"
"El Dragón"
"Black Heart"
"Haraya"
"Siste Farvel"
Варианты издания:
- Digipack CD
- Black LP
- Transparent Yellow LP
- T-shirt
- Digital
Видео на "The Order" доступно ниже.
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headmotor666
Причем здесь уважаемая немецкая группа LUCIFER’S FRIEND???
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