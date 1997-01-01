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*Lucifer's Friend*



26 сен 2018 : 		 Новое видео LUCIFER’S FRIEND

24 авг 2018 : 		 Новый альбом LUCIFER’S FRIEND выйдет осенью

7 апр 2015 : 		 Вышел новый сборник LUCIFER’S FRIEND

7 ноя 2014 : 		 LUCIFER’S FRIEND выступят в 2015 году

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Новое видео LUCIFER’S FRIEND

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Девятого ноября на Agonia Records состоится релиз второго альбома LUCIFER’S FRIEND, получивший название "The Order". За оформление релиза отвечал Daniele Valeriani (Dark Funeral, Dissection, Mayhem):

"Viva Morte"
"The Order"
"Fall Of The Rebel Angels"
"Through Fire We Burn"
"El Dragón"
"Black Heart"
"Haraya"
"Siste Farvel"

Варианты издания:

- Digipack CD
- Black LP
- Transparent Yellow LP
- T-shirt
- Digital

Видео на "The Order" доступно ниже.

LUCIFER'S CHILD Featuring ROTTING CHRIST, NIGHTFALL, CHAOSTAR Members Release "The Order" Music Video







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

headmotor666
26 сен 2018, 07:08		Опять ! Может хватит уже тупить ?! Речь о Lucifer Child.
Причем здесь уважаемая немецкая группа LUCIFER’S FRIEND???


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