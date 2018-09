сегодня



KING KOBRA выпустила концертный альбом Группа KING KOBRA, в состав которой входит Carmine Appice, выпустила первый концертный альбом, получивший название "Sweden Rock Live". Запись материала проходила в рамках выступления на фестивале Sweden Rock в 2016 году:



"Ready to Strike"

"Tear Down the Walls"

"Knock 'em Dead"

"Shadow Rider"

"Live Forever"

"The Ballad of Johnny Rod"

"Wild Child"

"Hunger"

"Highway Star"

"Heaven and Hell"

- drum solo -

"Raise Your Hands to Rock"

"Turn up the Good Times"











