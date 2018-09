сегодня



Новое видео HAMMER KING "The King Is A Deadly Machine", новое видео группы HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Poseidon Will Carry Us Home", выходящего пятого октября на Cruz Del Sur Music на CD, виниле (300 черных и 200 голубых) и в цифровом варианте.













