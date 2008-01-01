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*Aborted*



26 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

19 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

6 сен 2018 : 		 Новое видео ABORTED

6 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 июл 2018 : 		 Новое видео ABORTED

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED

2 июл 2017 : 		 Новое видео ABORTED

24 июн 2017 : 		 Новая песня ABORTED

13 июн 2017 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет летом

19 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

9 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

5 апр 2016 : 		 Видео с барабанными партиями нового трека ABORTED

9 мар 2016 : 		 Новая песня ABORTED

13 фев 2016 : 		 Новый альбом ABORTED выйдет в апреле

17 янв 2016 : 		 Видео с текстом от ABORTED

7 дек 2015 : 		 Новое видео ABORTED

11 ноя 2015 : 		 ABORTED выпустят новый ЕР

31 июл 2015 : 		 Видео с гитарным прохождением от ABORTED

5 мар 2015 : 		 Видео с гитарным прохождением от ABORTED

1 ноя 2014 : 		 Новое видео ABORTED

11 июл 2014 : 		 Новое видео ABORTED

29 апр 2014 : 		 Новый альбом ABORTED доступен для прослушивания

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от ABORTED

15 мар 2014 : 		 Новая песня ABORTED

4 мар 2014 : 		 ABORTED записали кавер-версию SEPULTURA

21 фев 2014 : 		 Новый альбом ABORTED выйдет в апреле

21 янв 2014 : 		 ABORTED приступили к записи

13 фев 2013 : 		 Новое видео ABORTED

11 янв 2013 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 янв 2013 : 		 ABORTED целиком исполнят "Goremageddon" на шести шоу

31 дек 2012 : 		 ABORTED целиком исполнят 'Goremageddon'

11 янв 2012 : 		 Новое видео ABORTED

22 дек 2011 : 		 Новая песня ABORTED

26 окт 2011 : 		 Новая песня ABORTED

19 окт 2011 : 		 Трейлер нового альбома ABORTED

21 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ABORTED

6 июл 2011 : 		 Участники ROTTEN SOUND, BENIGHTED на новом альбоме ABORTED

29 мар 2011 : 		 ABORTED начнут запись в июне

20 янв 2011 : 		 ABORTED: «Пока готовы 13 скелетов песен»

27 дек 2010 : 		 Подготовительная работа к записи нового альбома ABORTED начнётся на следующей неделе

12 май 2010 : 		 ABORTED сочиняют новый материал

22 дек 2009 : 		 Новая песня ABORTED

8 дек 2009 : 		 ABORTED представили новый состав

4 май 2009 : 		 Переиздание ABORTED

13 мар 2009 : 		 Участник ABORTED запустил новый проект

11 июн 2008 : 		 Новый альбом ABORTED в сети

4 июн 2008 : 		 Трейлер нового альбома ABORTED в сети

6 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме ABORTED

11 фев 2008 : 		 ABORTED готовятся к записи нового альбома

5 окт 2007 : 		 ABORTED начали работу над новым материалом

3 мар 2007 : 		 ABORTED нашли нового ударника

21 дек 2006 : 		 Новая композиция ABORTED в сети

24 окт 2006 : 		 ABORTED о новом составе и новом альбоме

4 сен 2006 : 		 ABORTED: Свежий DVD на подходе

14 июл 2006 : 		 ABORTED о своем новом альбоме

4 июн 2006 : 		 ABORTED о новом DVD и новом альбоме

24 фев 2006 : 		 ABORTED засядут в студию в октябре

5 янв 2006 : 		 Смена состава в ABORTED

6 сен 2005 : 		 Новое видео ABORTED

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Рассказ об альбоме ABORTED

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Рассказ о CD и виниловой версии нового альбома ABORTED, "TerrorVision", выход которого состоялся 21 сентября, доступен ниже:

"Lasciate Ogne Speranza"
"TerrorVision"
"Farewell To The Flesh"
"Vespertine Decay"
"Squalor Opera"
"Visceral Despondency"
"Deep Red"
"Exquisite Covinous Drama"
"Altro Inferno"
"A Whore D’oeuvre Macabre"
"The Final Absolution"

ABORTED Release Unboxing Video For Vinyl / CD Editions Of TerrorVision









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