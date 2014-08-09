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Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 15 сентября в SaskTel Centre, Саскатун, Саскачеван (Канада), доступно ниже.



В этом зале группа поставила рекорд по сборам, собрав 16 874 поклонника. Предыдущий рекорд площадки составлял 15 806 человек. Кроме того, группа традиционно пожертвовала 10 000 долларов на благотворительность, направив их в Saskatoon Food Bank.













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