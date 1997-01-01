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Кавер-версия FLEETWOOD MAC от TOOTHGRINDER Кавер-версия хита FLEETWOOD MAC "The Chain" от американской группы TOOTHGRINDER, доступна для прослушивания ниже.



«Будучи ребенком, у моего отца было три любимых группы: Crosby, Stills, Nash & Young, Fleetwood Mac и The Allman Brothers. И с детских лет я привык к южному року и даже подсознательно сочиняю с таким настроением. Мне очень нравится, чтобы в песне была хорошая история. Ну а FLEETWOOD MAC всегда занимали особое место в моем сердце» — говорит вокалист Justin Matthews.













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