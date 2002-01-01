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все новости группы
Broken Hope
26 сен 2018
:
Трейлер книги гитариста BROKEN HOPE
24 авг 2018
:
Новая книга гитариста BROKEN HOPE выйдет осенью
2 окт 2017
:
Новое видео BROKEN HOPE
1 сен 2017
:
Новое видео BROKEN HOPE
17 июн 2017
:
Панорманое видео от BROKEN HOPE
28 май 2017
:
Новое видео BROKEN HOPE
13 май 2017
:
Видео с текстом от BROKEN HOPE
14 апр 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE
20 мар 2017
:
BROKEN HOPE завершили запись
18 авг 2016
:
Название нового альбома BROKEN HOPE
8 июн 2016
:
BROKEN HOPE начали запись
9 дек 2015
:
Концертное видео BROKEN HOPE
18 сен 2015
:
Рассказ о новом релизе BROKEN HOPE
15 сен 2015
:
Фрагмент нового DVD BROKEN HOPE
28 июл 2015
:
Первый DVD BROKEN HOPE выйдет в сентябре
4 мар 2015
:
Умер оригинальный барабанщик BROKEN HOPE
14 янв 2015
:
BROKEN HOPE: первое фото нового состава
24 дек 2014
:
BROKEN HOPE расстались с гитаристом и басистом
20 май 2014
:
В туровом автобусе с BROKEN HOPE
11 ноя 2013
:
Нападение на концерте BROKEN HOPE
22 окт 2013
:
Новое видео BROKEN HOPE
16 окт 2013
:
Тизер нового альбома BROKEN HOPE
2 окт 2013
:
Новый альбом BROKEN HOPE доступен для прослушивания
13 сен 2013
:
Новая песня BROKEN HOPE
15 авг 2013
:
Новая песня BROKEN HOPE
8 авг 2013
:
Новая песня BROKEN HOPE
31 июл 2013
:
Обложка нового альбома BROKEN HOPE
3 май 2013
:
Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER на новом альбоме BROKEN HOPE
20 апр 2013
:
Название нового альбом BROKEN HOPE
27 фев 2013
:
Видео с выступления BROKEN HOPE
30 янв 2013
:
EPK от BROKEN HOPE
25 дек 2012
:
У BROKEN HOPE готово 11 песен
12 окт 2012
:
BROKEN HOPE на CENTURY MEDIA RECORDS
10 сен 2012
:
Видео с выступления BROKEN HOPE
23 янв 2010
:
Вокалист BROKEN HOPE найден мертвым
26 сен 2002
:
Новый проект музыкантов BROKEN HOPE
11 май 2002
:
Boken Hope - реинкарнировались в Earthburner
сегодня
Трейлер книги гитариста
BROKEN HOPE
Гитарист BROKEN HOPE Jeremy Wagner выпустит новую хоррор-книгу, получившую название Rabid Heart, третьего октября на Afraid Horror Imprint of Riverdale Avenue Books.
Трейлер доступен ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).