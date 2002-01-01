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*Broken Hope*



26 сен 2018 : 		 Трейлер книги гитариста BROKEN HOPE

24 авг 2018 : 		 Новая книга гитариста BROKEN HOPE выйдет осенью

2 окт 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

1 сен 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

17 июн 2017 : 		 Панорманое видео от BROKEN HOPE

28 май 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

13 май 2017 : 		 Видео с текстом от BROKEN HOPE

14 апр 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE

20 мар 2017 : 		 BROKEN HOPE завершили запись

18 авг 2016 : 		 Название нового альбома BROKEN HOPE

8 июн 2016 : 		 BROKEN HOPE начали запись

9 дек 2015 : 		 Концертное видео BROKEN HOPE

18 сен 2015 : 		 Рассказ о новом релизе BROKEN HOPE

15 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD BROKEN HOPE

28 июл 2015 : 		 Первый DVD BROKEN HOPE выйдет в сентябре

4 мар 2015 : 		 Умер оригинальный барабанщик BROKEN HOPE

14 янв 2015 : 		 BROKEN HOPE: первое фото нового состава

24 дек 2014 : 		 BROKEN HOPE расстались с гитаристом и басистом

20 май 2014 : 		 В туровом автобусе с BROKEN HOPE

11 ноя 2013 : 		 Нападение на концерте BROKEN HOPE

22 окт 2013 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

16 окт 2013 : 		 Тизер нового альбома BROKEN HOPE

2 окт 2013 : 		 Новый альбом BROKEN HOPE доступен для прослушивания

13 сен 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

15 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

8 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

31 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома BROKEN HOPE

3 май 2013 : 		 Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER на новом альбоме BROKEN HOPE

20 апр 2013 : 		 Название нового альбом BROKEN HOPE

27 фев 2013 : 		 Видео с выступления BROKEN HOPE

30 янв 2013 : 		 EPK от BROKEN HOPE

25 дек 2012 : 		 У BROKEN HOPE готово 11 песен

12 окт 2012 : 		 BROKEN HOPE на CENTURY MEDIA RECORDS

10 сен 2012 : 		 Видео с выступления BROKEN HOPE

23 янв 2010 : 		 Вокалист BROKEN HOPE найден мертвым

26 сен 2002 : 		 Новый проект музыкантов BROKEN HOPE

11 май 2002 : 		 Boken Hope - реинкарнировались в Earthburner

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Трейлер книги гитариста BROKEN HOPE

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Гитарист BROKEN HOPE Jeremy Wagner выпустит новую хоррор-книгу, получившую название Rabid Heart, третьего октября на Afraid Horror Imprint of Riverdale Avenue Books.

Трейлер доступен ниже.

BROKEN HOPE Guitarist JEREMY WAGNER Launches Video Trailer For Upcoming Horror Novel, Rabid Heart






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