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Трейлер книги гитариста BROKEN HOPE Гитарист BROKEN HOPE Jeremy Wagner выпустит новую хоррор-книгу, получившую название Rabid Heart, третьего октября на Afraid Horror Imprint of Riverdale Avenue Books.



Трейлер доступен ниже.















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