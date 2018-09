сегодня



Новый альбом NATTRAVNEN выйдет в декабре Группа NATTRAVNEN, в состав которой входят Kam Lee (Massacre, Death/Mantas, The Grotesquery, Bone Gnawer) и Jonny Pettersson (Wombbath, Ashcloud, Just Before Dawn), выпустит альбом "Kult Of The Raven" седьмого декабря на Transcending Obscurity:



"The Night Of The Raven"

"Suicidium, The Seductress Of Death"

"Corvus Corax Crown"

"Upon The Sound Of Her Wings"

"Return To Nevermore"

"From The Haunted Sea"

"The Anger Of Despair When Coping With Your Death"

"Kingdom Of The Nattravnen"

"Kult Av Ravnen"





Label Sampler 2018 by Transcending Obscurity Records







+0 -0









просмотров: 51