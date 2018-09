сегодня



Концертное видео METALLICA 1992 года Второго ноября состоится релиз переиздания альбома METALLICA "...And Justice For All", детали содержимого которого можно найти по этой ссылке. Группа опубликовала концертное видео исполнения композиции "The Shortest Straw", съемки которого проходили 17 июля 2992 года на RFK Stadium, Washington, D.C.



























