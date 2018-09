сегодня



Вокалистка AMARANTHE в новом видео ARION "At The Break Of Dawn", новое видео группы ARION, в съемках которого принимала участие вокалиста AMARANTHE Elize Ryd, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life Is Not Beautiful", выходящего 19 октября на AFM Records.



Коллектив был образован в 2011 году, когда музыканты еще были учениками Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. Возглявляет группу гитарист Iivo Kaipainen. В 2013 году ARION принимали участие в национальном отборочном этапе на конкурс Евровидение от Финляндии, в котором сенсационно заняли пятое, очень высокое для новичка, место и заключили контракт с местным лейблом. Дебютный альбом группы "Last Of Us" вышел в 2014 году, представив собой образец melodic/power metal в традициях финской сцены в духе Stratovarius и Sonata Arctica. Посвятив несколько лет концертам и подготовке нового материала, ARION заключили контракт с AFM и выпускают второй альбом "Life Is Not Beautiful", который появится 19 октября (CD, Digipak с тремя бонусами, винил).



Трек-лист:

"The End Of The Fall"

"No One Stands In My Way"

"At The Break Of Dawn" (Feat. Elize Ryd)

"The Last Sacrifice"

"Through Your Falling Tears"

"Unforgivable"

"Punish You"

"Life Is Not Beautiful"

"Last One Falls"















