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Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не металлический альбом» Гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал в интервью Metal Hammer, что он не против идеи выпуска сольного альбома:



«У меня так много материала, и это явно не материал для METALLICA, и эта куча становится всё больше и больше. В один из тех дней, когда наступит правильное время для этого... Я всё ещё чувствую, что должен ещё так много дать METALLICA. Когда я почувствую, что этого достаточно, возможно, я подумаю о том, чтобы записать другой материал».



По поводу того, что поклонники могут ожидать от альбома Hammett'а, он сказал: «Это будет совсем не металлический альбом. Это будет что-то настолько странное и многообразное, но одновременно с этим нечто целостное. Для меня не стало бы сюрпризом, если бы каждый из нас записал свой сольный, незавимисимый, автономный альбом. Я думаю, что это здорово, и, если уж на то пошло, и когда вы вернётесь в группу, то вернётесь с большим энтузиазмом. Это похоже на небольшой поход, а потом всегда приятно вернуться домой в тёпленькую постельку!»



Hammett в интервью 2008 года для Rolling Stone признавался, что размышлял о записи сольного альбома во время работы над "St. Anger", в то время как участники группы боролись со своими проблемами, а том числе James Hetfield лечился в реабилитационном центре, а между участниками группы были разногласия. «Честно говоря, я был готов начать работу над сольным альбомом, — сказал он. — У меня была куча музыки, над которой я корпел. Я собирался попросить Lars'a (Ulrich'a, барабанщика METALLICA) записать барабанные партии для своего альбома».



Kirk рассказал, что в свободное время играл «много джаза и блюза»: «Я слушаю Тала Фарлоу, Кенни Баррелла, Элмора Джеймса и Бадди Гая. Однажды я сделаю сольный альбом, который будет очень разносторонним, с разными манерами игры на гитаре. Как-то раз я подумал: "Чем я займусь, когда мне исполнится 70 лет, и буду сидеть на крыльце с гитарой? Играть "Seek & Destroy"? [Смеётся] Я люблю риффы из песен UFO, которые длятся по полчаса. Но потом я наклоняюсь к усилителю, переключаюсь на чистый канал и играю какую-нибудь босса-нову или Роберта Джонсона».



















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