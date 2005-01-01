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Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике Лидер SOULFLY Max Cavalera в недавнем интервью рассказал о том, что стало источником вдохновения для новой песни "Evil Empowered" из нового альбома"Ritual".



«Речь идет о коррупции лидеров и о каждом лидере, который избирается, за исключением очень немногих, кто приобретает эту коррупционную болезнь, когда они просто используют свою власть для плохого, а не хорошего, не во благо людей. Бразилия была жертвой подобного на протяжении многих лет, с тех пор как я был ребенком. У нас был только один хороший президент, и он был убит после того, как получил какую-то власть. И это лишний раз показывает, что если появляется кто-то хороший, то они убивают тебя; они не хотят, чтобы в процесс были вовлечены хорошие люди. Это система, это то как работает все общество, вся система. Думаю, похожая ситуация и во всем мире, повсюду.всем мире, я думаю, везде.



В ноябре я собираюсь в Бразилию. Мне нравится там выступать, так что я смогу увидеть воочию как там сейчас, какие настроения. Там живет моя мама, я с ней постоянно разговариваю.



Это очень плохо, потому что это прекрасная страна, у которой, как я считаю, есть огромные возможности, чтобы стать по-настоящему хорошей. И все было профукано впустую благодаря коррупции и неправильным поступкам, вместо того, чтобы помочь, все делают наоборот. И это полный отстой. Надеюсь, что однажды все станет лучше».









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