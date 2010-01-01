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SHARON OSBOURNE об ответе AEG SHARON OSBOURNE не оставила в стороне недавнее заявление AEG о якобы том, что OZZY «как фраер сдал назад» и они победили в прениях, и опубликовала официальное заявление на этот счёт:



«Мы знаем, что Mr. Anshultz (aka "Daddy Big Bucks") живёт в своём пузыре миллиардера, но факт в том, что OZZY подал в суд на AEG за право выступать на арене O2 в Лондоне. Мы выиграли дело, и билеты на шоу OZZY на арене O2 поступили в продажу 5 сентября (концерт намечен на 11 февраля 2019 года) — так что в моём мире это означает, что мы выиграли дело. OZZY будет выступать на арене O2 без необходимости концерта в Staples Center, и это всё, что имело для нас значение. С самого начала этого диалога в феврале это была битва за уважение к артистам и их личным предпочтениям. Ни тогда, ни сейчас это не было битвой промоутеров, хотя именно так это всё подаётся в недавнем сообщении AEG, где также утверждается, что они "победили".



Назвать всё происходящее инсценировкой Azoff'a, указать в лице спонсоров Live Nation и MSG и добавить, что "всё было сделано за спиной музыканта, который, как мы считаем, и понятия не имел, какой кусок он собирался откусить" — неуважительно и лживо по отношению к OZZY, ко мне и всей команде, которая работает над этим туром. Какие бы у вас ни были разногласия с Irving'ом Azoff'ом, не стоит считать, что вы знаете, кто был инициатором иска или что вы что-то знаете об Ozzy, потому что, и это совершенно очевидно, ничего не знаете об истории Ozzy и обо мне. Так что перестаньте мямлить, бубнить, нести херню и упоминать о каких-то разборках с Live Nation и MSG.



Что касается обвинений в заявлении AEG об очевидной пиар-акции, то если это действительно так, почему же AEG так спешит заявить о победе? В то время как мы, на протяжении всего этого процесса, до сих пор сделали только одно заявление относительно первоначальной подачи.



OZZY предпочёл выступить на The Forum, площадке, которая является для него частью его карьеры на протяжении уже более сорока шести лет. С самого начала это была битва не только за OZZY, но и других исполнителей, которые были вынуждены соблюдать эти правила и положения. Давайте не будем забывать, зачем вы здесь... Из-за музыкантов.



Единственным, что отдалённо вызывало интерес в вашем заявлении, была ваша жалкая попытка пошутить о том, что "OZZY понятия не имел, что он откусывает". Если вам интересно, мы с Ozzy можем предложить вам кое-что приятное, что можно откусить... Накося выкуси... Увидимся, неудачники!»











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