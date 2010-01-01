сегодня



SLASH о Лемми: «Без него мир уже не тот» SLASH в недавнем разговоре с Revolver почтил воздал должное Лемми:



«Лемми был охренеть каким охренительным. Мы стали хорошими друзьями с момента нашей первой встречи в 1987 году, когда GUNS N'ROSES впервые приехали в Лондон. MOTÖRHEAD там записывали пластинку. Мы договорились о встрече и поладили на лету. Мы с Лемми постоянно были на связи и за эти годы стали отличными друзьями.



Он был прекрасным образчиком того, что есть рок-н-ролл. Ты можешь навесить на него любой ярлык — тяжёлая музыка, хард-рок, ещё что-нибудь — но он олицетворял дух рок-н-ролла. На протяжении многих лет я мог оказаться в любом уголке земного шара, и каким-то образом там был Лемми. Планета стала куда меньше без него. Мне его действительно очень сильно не хватает».











+3 -0









просмотров: 323

