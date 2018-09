26 сен 2018



Новая песня MASTER "Replaced", новая песня группы MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vindictive Miscreant", выход которого запланирован на 28 ноября на Transcending Obscurity Records.



Трек-лист:



01. Vindictive Miscreant

02. Actions Speak Louder Than Words

03. Replaced

04. The Inner Strength Of The Demon

05. The Book

06. Engulfed In Paranoia

07. The Impossible Of Dreams

08. Stand Up And Be Counted

















просмотров: 127