Новая песня MASTER

"Replaced", новая песня группы MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vindictive Miscreant", выход которого запланирован на 28 ноября на Transcending Obscurity Records.
Трек-лист:
01. Vindictive Miscreant
02. Actions Speak Louder Than Words
03. Replaced
04. The Inner Strength Of The Demon
05. The Book
06. Engulfed In Paranoia
07. The Impossible Of Dreams
08. Stand Up And Be Counted
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