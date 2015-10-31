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JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР На март следующего года, а конкретно на 20 марта в Кейптауне и 22 марта в Йоханнесбурге назначены первые выступления группы JUDAS PRIEST в ЮАР.













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