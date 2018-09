все новости группы







26 сен 2018 : Новое видео RAPHEUMETS WELL



26 сен 2018



Новое видео RAPHEUMETS WELL "Witch of Darkspire", новое видео группы RAPHEUMETS WELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Elder’s Anthology”, выходящего 26 октября на Test Your Metal Records.



“Resurrecting The Blood Gate”

“Dimensions”

“Crucible Of Titans”

“Resurgence”

“Witch Of Darkspire”

“The Betrayer (Part One)”

“They Cometh In Fire”

“Distress On The Aberrant Planet”

“Ghost Walkers Exodus”













