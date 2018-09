сегодня



Трибьют KISS будет переиздан В оригинале выпущенный в 2004 году трибьют-альбом KISS под названием "Spin The Bottle" будет переиздан 19 октября в виде делюкс-издания и получит название "Pure Fire - The Ultimate KISS Tribute". Помимо оригинального диска издание будет содержать бонусный DVD, в которsй вошли рассказы о создании этих кавер-версий от таких известных людей как Bob Kulick, Tommy Shaw, Tony Franklin, Aynsley Dunbar, Robin McAuley, Robben Ford, Lemmy, Greg Bissonette, Doug Aldrich, Kip Winger, Carmine Appice, Mike Porcaro, Fred Coury и многих других, которые также признаются в любви к музыке KISS.



«После того как мы подружились с KISS, я следил за их творчеством, играл на сольнике Paul'a, так что с удовольствием принял участие в записи этого диска. Кроме того, работать с Bob'ом Kulick'ом было настоящим удовольствием. И думаю, что всё получилось прекрасно. Это ЗАЖИГАТЕЛЬНО!» — Carmine Appice (Vanilla Fudge/ Beck, Bogert, Appice).



«Мне очень понравилась их новая аранжировка, и мы достаточно быстро всё сделали. Безумное сочетание музыкантов и вокалиствов, и в итоге новое прочтение классики KISS» —Steve Lukather (Toto).



«KISS были и останутся самой захватывающей группой в мире!» — Kip Winger.



«Как же было отпадно работать с Bob'ом и демонстрировать любовь к KISS. Я старался сделать так, чтобы Gene гордился» — Dug Pinnick (King’s X).



«Я был очень рад играть на этом альбоме, особенно с Mark'ом Slaughter'ом и Ryan'ом Roxie — с теми, с кем я играл раньше. "Cold Gin" стала для меня особенной после одного утра в 1990-м, когда я проснулся от телефонного звонка от Gene'a Simmons'a, пригласившего меня вечером выйти с ними на сцену. Для меня это был очень запоминающийся вечер!» — Phil Soussan (Ozzy Osbourne).



«Для меня огромная честь стать частью трибьюта KISS, в котором принимают участие такие музыканты! Так что сделай себе грим, врубай диск погромче и наслаждайся!» — Robin McAuley (MSG).



Трек-лист:



Disc 1: CD



“Detroit Rock City” – Dee Snider, Doug Aldrich, Marco Mendoza, John Tempesta

“Love Gun” - Tommy Shaw, Steve Lukather, Tim Bogert, Jay Schellen

“Cold Gin” - Mark Slaughter, Ryan Roxy, Robben Ford, Phil Soussan, Steve Riley

“King Of The Night Time World” - Chris Jericho, Rich Ward, Mike Inez, Fred Coury

“I Want You” - Kip Winger, Paul Gilbert, Greg Bissonette

“God Of Thunder” - Buzz Osbourne, Bruce Kulick, Blasko, Carmine Appice

“Calling Dr. Love” - Page Hamilton, Mike Porcaro, Greg Bissonette

“Shout It Out Loud” - Lemmy Kilmister, Jennifer Batten, Bob Kulick, Samantha Maloney

“Parasite” - Dug Pinnick, Bob Kulick, John Alderete, Vinnie Colaiuta

“Strutter” - Phil Lewis, Gilby Clarke, Jeff Pilson, Bobby Rock

“I Stole Your Love” - Robin McAuley, C.C. DeVille, Tony Franklin, Aynsley Dunbar



Disc 2: Bonus DVD

Interviews and stories with:

Paul Gilbert, Bob Kulick, Tommy Shaw, Tony Franklin, Aynsley Dunbar, Robin McAuley, Robben Ford, Lemmy, Greg Bissonette, C.C. DeVille, Doug Aldrich, Kip Winger, Carmine Appice, Mike Porcaro, Fred Coury, Jennifer Batten, Bobby Rock, Mark Slaughter, Page Hamilton, Tim Bogert, Steve Lukather, Samantha Maloney, Chris Jericho and Bruce Kulick











+1 -0









просмотров: 150