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Новая песня OBLITERATION
"Detestation Rite", новая песня группы OBLITERATION, доступна для прослушивания по этому адресу. Этот трек взят из альбома "Cenotaph Obscure", выход которого запланирован на 23 ноября:
“Cenotaph Obscure”
“Tumulus Of Ancient Bones
“Orb”
“Eldritch Summoning”
“Detestation Rite”
“Onto Damnation”
“Charnel Plains”
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