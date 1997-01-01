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*Obliteration*



26 сен 2018 : 		 Новая песня OBLITERATION

7 ноя 2013 : 		 Новый альбом OBLITERATION доступен для прослушивания

23 сен 2013 : 		 Новая песня OBLITERATION

16 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома OBLITERATION

13 сен 2013 : 		 Новый альбом OBLITERATION выйдет в ноябре

7 янв 2011 : 		 OBLITERATION, INSENSE на INDIE RECORDINGS

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Новая песня OBLITERATION

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"Detestation Rite", новая песня группы OBLITERATION, доступна для прослушивания по этому адресу. Этот трек взят из альбома "Cenotaph Obscure", выход которого запланирован на 23 ноября:

“Cenotaph Obscure”
“Tumulus Of Ancient Bones
“Orb”
“Eldritch Summoning”
“Detestation Rite”
“Onto Damnation”
“Charnel Plains”

NorwayвЂ™s OBLITERATION Announce New Album; Single Streaming




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